C'erano una volta il contraddittorio in televisione e la par condicio. La7 aveva da tempo declinato in maniera del tutto personale il dibattito che si vorrebbe pluralista fra portatori di idee differenti, inventandosi il «tre contro uno», ovvero ospitando un solo esponente della destra contro tre esponenti riconducibili alla sinistra. In particolar modo ciò accadeva a Otto e mezzo, condotto dal lunedì al venerdì da Lilli Gruber e talk più visto del canale di Urbano Cairo nella strategica fascia dell'access prime time, in italiano all'ora di cena. Ai tre ospiti di sinistra soleva poi unirsi idealmente la conduttrice dando così vita a uno scontro quattro contro uno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dalla Gruber va in onda il "17 contro uno". C'era una volta la par condicio

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