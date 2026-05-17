Dalla Gruber va in onda il 17 contro uno C' era una volta la par condicio
C'erano una volta il contraddittorio in televisione e la par condicio. La7 aveva da tempo declinato in maniera del tutto personale il dibattito che si vorrebbe pluralista fra portatori di idee differenti, inventandosi il «tre contro uno», ovvero ospitando un solo esponente della destra contro tre esponenti riconducibili alla sinistra. In particolar modo ciò accadeva a Otto e mezzo, condotto dal lunedì al venerdì da Lilli Gruber e talk più visto del canale di Urbano Cairo nella strategica fascia dell'access prime time, in italiano all'ora di cena. Ai tre ospiti di sinistra soleva poi unirsi idealmente la conduttrice dando così vita a uno scontro quattro contro uno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Vespa replica alle critiche dem: “Per noi la par condicio una religione, Pd non abituato al confronto”“Porta a Porta ha sempre fatto dalle origini della par condicio costante la sua forse stupida religione“.
. @paolomieli: Oggi il Foglio va contro Giuli in modo forte. Non c'è nessuno che si schieri dalla parte del ministro Giuli tranne, a sorpresa, Rosi Braidotti ieri a Otto e Mezzo nello sconcerto degli altri ospiti di Gruber. Onore a chi rompe la cappa dell'unanimità x.com
La famosissima intervista di @leonardo_mdv dalla Gruber rischia di sparire? Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/la-famosissima-intervista-di-leonardo-maria-del-vecchio-dalla-gruber-rischia-di-sparire #Striscialanotizia @rosar facebook
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