La verità sta emergendo | da lui solo attacchi politici Ha fatto danni enormi chiederò 5 milioni di euro

In tribunale si discute la richiesta di 5 milioni di euro da parte di un uomo che accusa Report di aver causato danni. La trasmissione di Rai 3, condotta da Sigfrido Ranucci, è al centro di questa causa legale. L’uomo sostiene di aver subito attacchi politici e danni ingenti, mentre si aspetta di chiarire la sua versione dei fatti. La discussione si svolge in un’aula di tribunale, con le parti che presentano le proprie argomentazioni.

Paolo Zampolli un po' è contento e ancora un po' arrabbiato. Sta venendo fuori la verità su Report, la trasmissione di Rai 3 guidata da Sigfrido Ranucci. E Zampolli tra aprile e maggio scorsi è stato letteralmente massacrato da Report. Cioè da una delle famose inchieste di Ranucci. Zampolli era stato accusato da Report di avere tramato con Melania Trump non si sa bene cosa, di entrarci con Epstein e anche con Weinstein, di avere fatto dei torti alla ex moglie. Su che basi? Testimonianze di persone la cui attendibilità era dubbia, e senza verifiche. Chi è Zampolli? È il fiduciario in Italia - diciamo uno dei pochissimi fiduciari - di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Anche nella bolla di Twitter, la verità sul sionismo sta emergendo. x.com