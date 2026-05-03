A Castel Maggiore, in provincia di Bologna, si è svolta una visita di famiglia che ha coinvolto una donna di 88 anni. Seduta nella casa di famiglia, ha ricordato momenti condivisi con il marito scomparso nel 1994 e ha espresso sentimenti di soddisfazione e riconoscimento nei confronti di un figlio, ricordando il ruolo che ha avuto nella sua vita. La donna ha anche ricordato quanto abbia fatto sentire importante anche lei.

Castel Maggiore (Bologna), 3 maggio 2026 – “Che figlio che abbiamo fatto, noi due”. La mano di mamma Anna, ottantotto primavere, accarezza la foto del marito (scomparso prematuramente nel 1994) che si trova su una credenza della casa di famiglia di via Dante, a Castel Maggiore (Bologna). Con quelle dita che sfiorano uno scatto in bianco e nero, condivide con lui non solo il dolore per la perdita improvvisa del loro Alex, ma soprattutto la fierezza e la soddisfazione di aver avuto in dono – nella vita e oltre – Alessandro. Non Zanardi, il campione. Nemmeno ‘Zanna Bianca’, per gli appassionati. Solo e semplicemente Alessandro. Un amore, quello di una mamma per un figlio, che non si spegne mai.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Ha fatto sentire importante anche me. Mi ha dato soddisfazioni enormi”: a casa di Anna, la mamma di Alex Zanardi

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