L’amministrazione Trump ha inviato mandati di comparizione a diversi giornalisti del New York Times dopo la pubblicazione di un articolo sulle preoccupazioni relative alla sicurezza del nuovo Air Force One, donato dal Qatar. La fuga di notizie ha portato alle richieste ufficiali di comparizione, che hanno suscitato critiche e accuse di tentativi di intimidazione nei confronti della stampa. La vicenda evidenzia tensioni tra l’amministrazione e il quotidiano riguardo alla gestione delle informazioni sensibili.

L’amministrazione Trump ha inviato mandati di comparizione a diversi giornalisti del New York Times, dopo che il quotidiano americano ha rivelato nei giorni scorsi le preoccupazioni per la sicurezza del nuovo Air Force One, donato a Donald Trump dal Qatar. Preoccupazioni che avrebbero spinto il Secret Service a consigliare di usare il vecchio aereo presidenziale per lasciare Ankara dopo il vertice Nato. Tra i giornalisti del New York Times che hanno ricevuto le citazioni figurano Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager ed Eric Schmitt, che mercoledì avevano riportato la notizia della partenza di Trump dalla Turchia a bordo del vecchio Air Force One, e non di quello nuovo donato dal Qatar, per motivi di sicurezza, su suggerimento dei servizi segreti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Metropolitanmagazine.it - La vendetta di Trump contro il New York Times, perché ha inviato mandati di comparizione a diversi giornalisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

73 MILIARDI: Il NY Times ha trovato il padre del Bitcoin Satoshi svelato

Notizie e thread social correlati

Trump contro il New York Times: mandati di comparizione ai giornalisti dopo lo scoop sui problemi del nuovo Air Force OneL’amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione a vari giornalisti del New York Times dopo la pubblicazione di uno scoop sulle criticità di...

La vendetta di Trump contro il New York Times: i giornalisti che hanno criticato il nuovo Air Force One dovranno comparire in tribunaleL’amministrazione americana ha emesso mandati di comparizione in tribunale per alcuni giornalisti del New York Times.

Argomenti più discussi: La vendetta di Trump contro il New York Times: i giornalisti che hanno criticato il nuovo Air Force One dovranno comparire in tribunale; Il nuovo Air Force One e i dubbi sulla sua sicurezza, i giornalisti del New York Times nel mirino di Trump; Trump si vendica contro il Nyt per gli scoop sull'Air Force One; New York Times, mandati di comparizione ai giornalisti da Trump.

La vendetta di Trump contro il New York Times: i giornalisti che hanno criticato il nuovo Air Force One dovranno comparire in tribunale x.com

Coraggioso o stupido? Fan dei San Antonio Spurs salvato dalla NYPD dopo aver tentato di combattere centinaia di fan dei Knicks esultanti nel cuore di New York reddit

La vendetta di Trump. Mandati di comparizione ai reporter del New York TimesGrazie o assoluzioni per i suoi sostenitori, come gli assalitori del Capitol, e mandati di comparizione per i giornalisti che rivelano notizie riservate compromettenti o imbarazzanti. È la linea di Do ... huffingtonpost.it