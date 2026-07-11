La vendetta di Trump contro il New York Times | i giornalisti che hanno criticato il nuovo Air Force One dovranno comparire in tribunale

L’amministrazione americana ha emesso mandati di comparizione in tribunale per alcuni giornalisti del New York Times. La decisione segue le critiche pubblicate sul nuovo Air Force One. I giornalisti coinvolti sono chiamati a testimoniare in relazione a un’indagine legale avviata contro di loro. La misura rappresenta un passo formale nel procedimento giudiziario avviato contro membri della stampa. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra l’ex presidente e la testata giornalistica.

Sale di livello lo scontro tra Donald Trump e la stampa americana. Nelle scorse ore, l’amministrazione Usa ha emesso una serie di mandati di comparizione in tribunale contro diversi giornalisti del New York Times. La loro colpa? Aver pubblicato nei giorni scorsi alcuni articoli su presunti problemi di sicurezza del nuovo Air Force One, l’aereo presidenziale donato dal Qatar al presidente Trump. Secondo quanto denunciato dal primo quotidiano americano per diffusione, i mandati mirano a costringere i giornalisti a testimoniare il prossimo 15 luglio davanti a un gran giurì federale a Manhattan. La consegna dei mandati di comparizione. In alcuni casi, i mandati di comparizione sono stati consegnati da agenti federali, che si sono presentati di persona a casa dei giornalisti. 🔗 Leggi su Open.online

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