La Valdichiana paese per vecchi i nuovi residenti sono stranieri
La popolazione residente in Italia ad aprile 2026 è stimata in circa 58 milioni, secondo i dati provvisori dell’Istat. La perdita di abitanti nel paese continua, con un calo di residenti rispetto ai mesi precedenti. La regione della Valdichiana, in particolare, presenta un incremento di residenti stranieri, mentre i residenti italiani in alcune aree mostrano segnali di invecchiamento della popolazione.
Sinalunga, 12 luglio 2?????026 – L’Italia continua a perdere abitanti. Nel bilancio demografico mensile pubblicato dall’ Istat, riferito ad aprile 2026, la popolazione residente in Italia, secondo i primi dati provvisori, ammonta a 58.937.927 persone, tanto che, rispetto all’inizio dell’anno, ci sono circa 5.000 abitanti in meno. La situazione in Valdichiana senese. La situazione nei comuni della Valdichiana senese, secondo una ricerca (dati provvisori) che abbiamo fatto su demo.istat.it, mostra alcune evidenze: i decessi, purtroppo, sono molto di più delle nascite e, a mantenere “a galla” i numeri dei residenti, è il movimento migratorio in entrata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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