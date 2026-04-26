Cremona cambia volto | nuovi residenti stranieri salvano i comuni

Nel 2025, Cremona ha visto un saldo positivo di 59 residenti stranieri, con 2.112 nuove registrazioni e 2.053 decessi o trasferimenti. Questa variazione ha contribuito a cambiare l’assetto demografico del comune, che ha mantenuto una crescita grazie all’arrivo di persone provenienti da altri paesi. I dati ufficiali indicano un trend di incremento dovuto principalmente all’aumento di cittadini stranieri residenti nel territorio.

? Cosa sapere Cremona registra 2.112 nuovi residenti stranieri a fronte di 2.053 cali naturali nel 2025.. L'incremento compensa lo svuotamento dei centri storici come Cremona e Casalmaggiore.. Tra i canali della provincia cremonese, il bilancio demografico dell’anno 2025 rivela un paradosso che attraversa le strade di Cremona fino ai borghi più isolati, con un saldo naturale negativo di 2.053 persone compensato da un arrivo dall’estero di 2.112 nuovi residenti. I dati Istat delineano una provincia che, pur registrando un incremento complessivo di 1.211 abitanti nel corso del 2025, mostra una frammentazione sociale profonda tra i suoi 113 comuni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona cambia volto: nuovi residenti stranieri salvano i comuni Notizie correlate Leggi anche: Cremona: boom di stranieri e nuovi nati per frenare il calo demografico Torino, via Sanremo cambia volto: nuovi ostacoli per frenare l’autoIl Comune di Torino ha avviato un piano di riqualificazione urbana per via Sanremo, nel cuore del quartiere Santa Rita, con l’obiettivo di limitare... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Uno sguardo sull'oggi e la città cambia volto; Piazza Vico cambia volto, nuove piantumazioni e materiali drenanti: progetto in arrivo (VIDEO); Napoli travolgente al Maradona: Cremonese ko 4-0, azzurri momentaneamente a +3 sul Milan. Uno sguardo sull'oggi e la città cambia voltoCREMONA - Età diverse, linguaggi differenti per una sorta di mostra diffusa che dal 23 al 31 maggio trasformerà Cremona nel segno dell’ arte contemporanea. Davide Allieri, Angélique Aubrit & Ludovic B ... laprovinciacr.it Verde urbano, i giardini ‘Papa Giovanni Paolo II’ pronti a cambiare voltoPresentato ufficialmente presso la Sala della Consulta del Palazzo Comunale il progetto complessivo di conservazione, restauro e valorizzazione di piazza Roma ... laprovinciacr.it NICOLÒ GOVONI, DALLE DIFFICOLTÀ ALLA MISSIONE: COSTRUIRE SCUOLE PER CAMBIARE IL MONDO C’è chi parte senza certezze e trova una strada che cambia tutto. È la storia di Nicolò Govoni, nato a Cremona, che ha trasformato un’infanzia compl - facebook.com facebook Serie A, Napoli-Cremonese 4-0: cosa cambia per la matematica scudetto Inter x.com