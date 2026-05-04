In provincia di Parma la popolazione continua a crescere | 455 mila e 700 residenti gli stranieri sono il 14.8%

In provincia di Parma, la popolazione residente al 31 dicembre 2024 è di 455.713 persone, secondo i dati dell'Istat. Tra questi, il 14,8% sono cittadini stranieri. La popolazione continua a aumentare rispetto ai dati precedenti. La maggior parte dei residenti vive nelle aree urbane, mentre le altre si distribuiscono nelle zone rurali. La crescita demografica si conferma anche in questa regione.

La popolazione residente in provincia di Parma, secondo i dati del censimento al 31 dicembre 2024 resi noti dall'Istat, è di 455 mila e 713 persone, di cui 225.101 maschi e 230.612 femmine. La popolazione straniera è di 67.439 persone, di cui 34.037 maschi e 33.402: un numero che rappresenta il.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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