A Napoli, una banda ha truffato anziani e persone fragili attraverso una serie di episodi di finta rapina in gioielleria. I malviventi si impossessavano di gioielli e denaro, organizzando colpi coordinati gestiti da una centrale operativa. Gli episodi non sono isolati, ma fanno parte di un’attività criminale strutturata che coinvolge più persone e modalità ripetute nel tempo.

Prendevano di mira anziani e persone fragili, li truffavano e si impossessavano di gioielli e denaro. E non si trattava di episodi isolati, ma di una lunga serie di colpi coordinati e gestiti da una vera e propria "centrale operativa" del raggiro. Il pool Antitruffe della Procura di Milano ha scoperto l'organizzazione, che aveva a capo una giovane coppia di Napoli. Le vittime sono persone residenti soprattutto a Milano e a Roma. Gli episodi ricostruiti dalle indagini sono 33. La squadra Antitruffe della Procura, composta da agenti della polizia di Stato e della polizia locale, ha eseguito con l'aiuto dei colleghi di Napoli una perquisizione nella casa napoletana della coppia di italiani (una donna di 26 anni e un uomo di 28 anni), considerata punto di riferimento dell'organizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - La truffa della finta rapina in gioielleria. Così da Napoli raggiravano gli anziani

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TRUFFA DELLA TARGA CLONATA, I CARABINIERI: «FATE ATTENZIONE» | 26/02/2026

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