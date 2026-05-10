C' è stata una rapina c' era la sua auto così la banda truffava gli anziani fingendosi della polizia

Nelle ultime ore sono state registrate due truffe con modalità simili, entrambe portate a termine nello stesso quartiere. In entrambe le occasioni, i malfattori si sono presentati alle vittime, tutte anziane, fingendosi agenti di polizia. La prima truffa ha coinvolto una gioielleria del centro, con la targa di un’auto rintracciata davanti al negozio e un falso poliziotto che si è recato a casa delle vittime per chiedere oro e gioielli.

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