C' è stata una rapina c' era la sua auto così la banda truffava gli anziani fingendosi della polizia
Nelle ultime ore sono state registrate due truffe con modalità simili, entrambe portate a termine nello stesso quartiere. In entrambe le occasioni, i malfattori si sono presentati alle vittime, tutte anziane, fingendosi agenti di polizia. La prima truffa ha coinvolto una gioielleria del centro, con la targa di un’auto rintracciata davanti al negozio e un falso poliziotto che si è recato a casa delle vittime per chiedere oro e gioielli.
Due truffe identiche, realizzate a distanza di poche ore e sempre con lo stesso modus operandi. Una fantomatica rapina in una gioielleria del centro, la targa dell'auto rintracciata davanti al negozio e il poliziotto che raggiunge le vittime, sempre anziani, a casa per avere gioielli in oro. La.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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