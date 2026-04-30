Truffa da 41mila euro con la tecnica della ' finta rapina' coppia scoperta e arrestata

Una coppia è stata arrestata a Senigallia con l’accusa di aver messo in atto una truffa da 41mila euro, utilizzando la tecnica della finta rapina. Il metodo, simile a altri casi, prevedeva il falso ruolo di appartenenti alle forze dell’ordine per ingannare persone anziane, spesso attraverso storie di incidenti o problemi legali, con lo scopo di ottenere denaro e oggetti di valore.

SENIGALLIA – Il ‘modus’ operandi’, con leggere variazioni sul tema, rimane sempre fedele alla finta appartenenza alle forze dell’ordine utilizzata per trarre in inganno persone anziane con una storia di finti incidenti o guai penali, tali da richiedere consegna di denaro e preziosi. Ma stavolta.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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