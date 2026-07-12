Un uomo accusato di aver ucciso diverse allieve infermiere in un episodio che si considera il primo omicidio di massa negli Stati Uniti. La vicenda è stata oggetto di numerosi adattamenti in libri, film e serie tv. Secondo le ricostruzioni, l’indagato avrebbe un cromosoma in più e avrebbe pronunciato una frase shock, definendosi “nato per scatenare l’inferno”. La sua storia viene spesso associata a un’immagine di follia e violenza estrema.

Oggetto di tantissime rivisitazioni in romanzi, film, e serie tv, la strage delle allieve infermiere di Chicago resta impressa nella memoria come il primo omicidio di massa commesso negli Stati Uniti. È il 1966: gli Usa stanno vivendo un periodo di profondi cambiamenti e il movimento per i diritti civili degli afroamericani si batte su più fronti, generando talvolta consensi, talaltra violente opposizioni, mentre anche i politici diventano spesso obiettivo di attentati. Tuttavia, la Manson Family non è ancora giunta a modificare la percezione nella fiducia verso gli sconosciuti dell'americano medio: è in quest'ottica che le allieve infermiere di Chicago, in una notte di luglio, aprono la porta al loro killer, Richard Speck. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La strage, il cromosoma in più, la frase choc: la storia del killer “nato per scatenare l’inferno”

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