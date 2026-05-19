Strage di Ravarino | mail choc e appunti in arabo si indaga sul killer

Nella villetta dell’indagato sono stati trovati appunti scritti in arabo e alcune email in cui si leggono minacce rivolte a persone sconosciute. La polizia sta esaminando i documenti e le comunicazioni digitali per capire quale possa essere il collegamento tra gli appunti e il movente dietro alla strage di Ravarino. Le autorità stanno inoltre verificando i contatti e le attività online del giovane prima dell’evento. Nessuna ipotesi ufficiale è ancora esclusa o confermata.

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