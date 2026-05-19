Strage di Ravarino | mail choc e appunti in arabo si indaga sul killer
Nella villetta dell’indagato sono stati trovati appunti scritti in arabo e alcune email in cui si leggono minacce rivolte a persone sconosciute. La polizia sta esaminando i documenti e le comunicazioni digitali per capire quale possa essere il collegamento tra gli appunti e il movente dietro alla strage di Ravarino. Le autorità stanno inoltre verificando i contatti e le attività online del giovane prima dell’evento. Nessuna ipotesi ufficiale è ancora esclusa o confermata.
? Punti chiave Cosa nascondono gli appunti in arabo trovati nella casa dell'indagato?. Perché il giovane ha scritto email di minaccia prima della strage?. Quale legame esiste tra le criptovalute e i nuovi reperti sequestrati?. Come influisce la diagnosi di schizofrenia sulla ricostruzione del movente?.? In Breve Email del 27 aprile 2021 mostrano frustrazione economica per stipendi di 500 euro.. Sequestrati 13 fogli manoscritti in arabo e password relative a diverse criptovalute.. Indagini coinvolgono il procuratore distrettuale antiterrorismo di Bologna e la squadra mobile.. L'indagato assumeva farmaci specifici per la gestione clinica della schizofrenia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Vorrei far presente a chi, per giustificare l'autore della tentata strage, si sta stracciando le vesti perché non ci sono fondi per i malati psichiatrici, che sarà anche vero, ma nel caso specifico è stato lui ad abbandonare il percorso terapeutico. Fonte: sindaco di Ra x.com
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