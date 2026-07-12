Continuano le narrazioni storiche di circa ottant’anni fa, presentate senza retorica o semplificazioni morali. Il focus è sui fatti e sui dettagli concreti, senza interpretazioni o giudizi. Il racconto si basa su eventi reali, evitando costruzioni narrative che possano alterare la percezione oggettiva di quei periodi. L’obiettivo è offrire un resoconto diretto e fedele, mantenendo uno stile semplice e senza abbellimenti o elementi emotivi.

Proseguiamo con i nostri racconti di cose di ottant’anni fa, e con lo stile che non so i lettori, ma a me diverte moltissimo: senza retorica, e senza favolette di buoni e cattivi. La Germania dopo Yalta. Fino ai primi giorni di maggio 1945, quasi tutti i Tedeschi, fossero o non fossero ideologicamente nazionalsocialisti, combatterono contro gli Angloamericani e i Sovietici. Per gli accordi di Yalta, questi occuparono quella che solo i più anziani ricordiamo fu la Germania Est, e gli Angloamericani la fu Germania Ovest. Questo territorio fu affidato, con pienissimi poteri, al generale Patton, passato alla storia come “d’acciaio”, però tutt’altro che sprovveduto; e per primissima cosa promulgò un’amnistia informale ma sostanziale, richiamando in servizio tutto l’apparato statale del Reich. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La storia oltre la retorica: il racconto che manca per andare avanti e superare il torcicollo

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Ultimo è pura retorica sin dal nome: il concerto a Tor Vergata è servito a celebrare il suo ego

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