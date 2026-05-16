Le atlete madri finiscono quasi sempre nel vortice della retorica sulla maternità un racconto che enfatizza il sacrificio e la dimensione personale ma mette in secondo piano aspetti concreti come la scarsità delle tutele

Recentemente, durante una competizione di pattinaggio di velocità su ghiaccio, un’atleta madre ha cercato il proprio bambino tra il pubblico e lo ha abbracciato subito dopo aver concluso la gara. Questa scena si svolge a pochi mesi dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Le atlete che sono anche madri spesso vengono descritte attraverso il tema del sacrificio e della dedizione personale, mentre le questioni relative alle tutele legali e ai diritti non sempre ricevono la stessa attenzione.

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