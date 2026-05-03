Ogni 25 aprile si ripete la stessa narrazione, spesso incentrata sulla memoria della liberazione e sulla fine della guerra. Tuttavia, alcuni sostengono che la storia non inizi con l’8 settembre 1943 né con la Seconda guerra mondiale, come viene spesso suggerito in modo sottinteso in questa data commemorativa. La discussione si concentra su come si costruisca e si trasmetta il racconto di quegli eventi nel tempo.

La storia non comincia l’8 settembre 1943 e nemmeno la Seconda guerra mondiale, come, non potendolo proprio esplicitamente dire, si sussurra ogni 25 aprile. Non solo la storia d’Italia è un tantino più antica, diciamo di almeno tre millenni; ma la guerra iniziò il 10 giugno 1940, cioè tre anni e tre mesi prima dell’armistizio: e gli italiani non hanno dormito per svegliarsi soltanto, qualmente canticchia una canzonetta cara a certi giudici, la mattina dell’8 settembre. Anche perché se uno Stato fa o subisce l’armistizio, è ovvio che prima era in guerra contro qualcun altro, cui poi chiede l’armistizio, il quale, in poche parole, è l’anticipo della resa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ogni 25 aprile sempre la solita storia: per andare avanti superare rimozioni e retorica

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