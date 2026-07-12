L’estate 2026 è iniziata con un aumento delle prenotazioni per il turismo locale. Le prenotazioni sono state favorite dal meteo molto favorevole tra fine maggio e giugno e da un calendario che ha concentrato le festività vicino all’inizio della stagione balneare. Le strutture alberghiere e gli stabilimenti balneari hanno registrato un incremento di richieste rispetto agli anni precedenti. Gli operatori stanno valutando come programmare le attività per il resto della stagione.

L’estate 2026 è partita con il piede giusto per il turismo di Castiglione. A favorire le prenotazioni sono stati soprattutto il meteo particolarmente favorevole tra fine maggio e giugno e un calendario che ha concentrato le festività a ridosso dell’inizio della stagione balneare. A fare il punto è Paolo Pieraccini, presidente dell’Associazione castiglionese ospitalità turistica (Acot), che guarda con fiducia ai prossimi mesi ma invita già a riflettere sulle criticità del 2027. Presidente, che stagione si sta delineando? "Le premesse sono positive. Fine maggio e tutto il mese di giugno hanno beneficiato di condizioni meteo favorevoli e questo ha fatto la differenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La stagione turistica: "Dobbiamo programmare"

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