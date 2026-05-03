Il sindaco di Pesaro ha spiegato che l’amministrazione non ha intenzione di sostenere economicamente la squadra di basket. Ha affermato che, sebbene il basket sia un elemento importante, i risultati sportivi sono imprevedibili e quindi si preferisce concentrarsi sulla pianificazione di eventi. La Vuelle rimane considerata un patrimonio cittadino, ma la decisione di non investire direttamente deriva dalla volontà di gestire con attenzione le risorse pubbliche.

La Vuelle è un patrimonio, ma i playoff non sono prevedibili e dunque bene ha fatto l’Aspes a non perdere l’occasione di occupare la Vitrifrigo Arena. In estrema sintesi, è questo il succo del lunghissimo intervento con cui il sindaco Andrea Biancani rompe il silenzio sul caso della Vuelle sfrattata. E lo fa schierandosi totalmente dalla parte dell’Aspes, senza mai prendere in considerazione l’enorme danno che il club di via Bertozzini subirà dovendo andarsene da Pesaro. “La Victoria Libertas fa parte del patrimonio sportivo e identitario della nostra città – scrive Biancani –. Il basket, così come tutto lo sport, è e resta una priorità per Pesaro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco di Pesaro non riporta a casa la Vuelle: “Basket importante ma imprevedibile. Noi dobbiamo programmare eventi”

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