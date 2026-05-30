Fondi europei da Bergamo un confronto sul futuro della coesione Magoni | L’Europa sia strumento concreto per i territori

A Bergamo si è svolto un confronto dedicato al futuro della coesione territoriale e all’utilizzo dei fondi europei. Tra i temi principali ci sono stati la capacità di intercettare le risorse comunitarie, la tutela della politica di coesione, il bilancio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le prospettive della nuova programmazione europea. Un rappresentante ha sottolineato l’importanza di rendere l’Europa uno strumento concreto per i territori locali.

Bergamo. Dalla capacità di intercettare le risorse europee alla difesa della politica di coesione, passando per il bilancio del Pnrr e le prospettive della nuova programmazione comunitaria. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro “Dall’Europa ai territori: come utilizzare i fondi UE per lo sviluppo locale”, promosso dall’eurodeputata di Fratelli d’Italia Lara Magoni insieme al Parlamento europeo in Italia e alla Rappresentanza della Commissione europea in Italia. L’appuntamento, ospitato all’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, è stato realizzato con il supporto di Anci Lombardia, Cassa Depositi e Prestiti, Università degli Studi di Bergamo e Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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