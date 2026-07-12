la settimana cruciale nuova ternana in fermento

La corsa per la panchina della Nuova Ternana 1925 si restringe a tre candidati. La settimana in corso si presenta come un periodo di transizione, caratterizzato da fermento e attesa, piuttosto che da calma. La società sta valutando le opzioni disponibili, mentre si aspetta una decisione definitiva sui nomi in corsa. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sui tempi e i candidati preferiti.

E’ un week end di transizione e attesa, non certo di calma piatta. E la corsa per la panchina della Nuova Ternana 1925 sembra ormai ristretta a tre nomi. Come anche sottolineato da Stefano Bandecchi, non è consentito perdere tempo prezioso. Dopo aver effettuato la fondamentale mossa di blindare il titolo sportivo con l’iscrizione dell’Orvietana alla Serie D, è in vista una settimana che potrebbe rivelarsi cruciale sotto ogni aspetto. E’ infatti imminente il fondamentale parere della FIGC in merito alla fusione. Ci sarà anche l’importante assegnazione del marchio storico. E’ inevitabilmente rallentato il lavoro di Carlo Mammarella che deve allestire la prima squadra (partendo da zero o quasi) e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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