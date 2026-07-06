settimana decisiva per la nuova ternana attesa per parere figc e assetto societario

Oggi potrebbe arrivare il parere del presidente federale sulla fusione tra Orvietana e Ternana Futsal. La decisione è attesa come momento chiave per il futuro della Nuova Ternana 2025 e del marchio storico. La settimana è considerata decisiva anche per l’assetto societario del club. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, e le decisioni attese riguardano direttamente la continuazione dell’attuale progetto sportivo.

E’ la settimana decisiva per la Nuova Ternana 2025 e per il destino del marchio storico. Oggi potrebbe arrivare il fondamentale parere del presidente federale Giovanni Malagò sulla fusione Orvietana-Ternana Futsal. L’eventuale via libera a breve consentirebbe al nuovo club rossoverde di presentare domanda di iscrizione alla Serie D (scadenza venerdì prossimo, ore 14) con la propria denominazione e di accelerare i tempi da ogni punto di vista. Sono in primis da sottoscrivere in modo ufficiale gli assetti a livello societario. Franco Fedeli sta per divenire proprietario del 98% delle quote, comprensivo del 38% che andrebbe a rilevare da Bandecchi-Unicusano, mentre Francesco Emanuele Tonel resterà in possesso del 2%. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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