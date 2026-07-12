Il governo ha deciso di non rispondere pubblicamente, evitando di alimentare la propaganda del regime iraniano. La strategia mira a non alimentare tensioni o polemiche, mantenendo un atteggiamento di silenzio. Tuttavia, l'attenzione resta alta sui soggetti che operano in modo autonomo, come i lupi solitari. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito, né sono stati fatti passi concreti per affrontare direttamente la questione.

da Roma La scelta è di non replicare direttamente, anche perché non si farebbe altro che alimentare la propaganda del regime di Teheran. Ma questo non significa che a Palazzo Chigi sminuiscano la potenziale pericolosità della blacklist pubblicata ieri dal giornale iraniano Hamshari, con le foto segnaletiche dei presunti responsabili della morte dell’ayatollah Ali Khamenei, tra cui anche Giorgia Meloni. Peraltro, il quotidiano di proprietà del comune di Teheran esce proprio nel giorno in cui viene diffuso il messaggio scritto dal figlio Mojtaba, che minaccia «vendetta» contro gli assassini del padre. Insomma, una sorta di appello a lupi solitari e cellule dormienti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La scelta di Palazzo Chigi: nessuna replica. Ma sui lupi solitari l’attenzione resta alta

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