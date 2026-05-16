Economia varesina sotto indagine Industria produzione in crescita Ma l’attenzione resta alta sui costi

L’economia della zona varesina sta attraversando un periodo di aumento della produzione industriale. Tuttavia, le aziende continuano a fare i conti con costi elevati, influenzati dalle difficoltà legate alle forniture energetiche e ai problemi logistici causati dalle tensioni in Medio Oriente. Nonostante la crescita produttiva, le incertezze sull’approvvigionamento di energia e sulle rotte di trasporto rappresentano ancora un elemento di preoccupazione per il settore. La situazione rimane quindi in equilibrio tra segnali positivi e criticità esterne.

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La produzione è in crescita sul territorio, ma il quadro resta condizionato dalle incertezze energetiche e logistiche legate alle tensioni in Medio Oriente. Nel primo trimestre 2026 l’indagine congiunturale di Confindustria Varese segnala una prosecuzione del recupero dei livelli produttivi, pur con un’intensità più contenuta rispetto al forte rimbalzo registrato nel trimestre precedente. Il saldo complessivo delle risposte sulla produzione si attesta a +26,9 punti percentuali, frutto del fatto che il 48,5% delle imprese dichiara un aumento dei livelli produttivi, il 29,9% una stabilità e il 21,6% una diminuzione. Il tasso medio di utilizzo degli impianti si colloca al 74%, indicando un quadro ancora espansivo ma meno omogeneo tra filiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Economia varesina sotto indagine. Industria, produzione in crescita. Ma l’attenzione resta alta sui costi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Consorzi Agrari d’Italia, cereali: qualità in crescita ma criticità su superfici, prezzi e costi di produzioneLa campagna cerealicola 2025/2026 si avvia alla conclusione e sul campo è già possibile vedere quello che si preannuncia come il frutto del lavoro di... Epatite A in Campania: calano i casi ma resta alta l’attenzioneABBONATI A DAYITALIANEWS Riunione in Prefettura per monitorare la situazione Si è tenuto nelle ultime ore, presso la Prefettura di Napoli in piazza...