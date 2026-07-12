Durante le registrazioni di una puntata della trasmissione, Gerry Scotti ha commentato con affetto la compagna di scena, dicendole: “Sei come una bambina”. La scena si è svolta in studio, dove i due sono stati insieme per diverse ore. La collaborazione tra i due è iniziata mesi fa e si è consolidata nel tempo, portando a un rapporto di amicizia. La trasmissione va avanti senza pause, anche nei periodi di pausa estiva.

La Ruota della Fortuna prosegue senza interruzioni, anche d’estate, persino di domenica. Sono ormai lunghi mesi che Samira Lui e Gerry Scotti si trovano uno a fianco dell’altra, uniti da una collaborazione professionale che, col tempo, si è trasformata in una tenera amicizia. Nel corso della puntata di domenica 12 luglio, i due hanno rivelato al pubblico un retroscena che lascia dedurre quanto il loro legame sia profondo. La passione segreta di Samira Lui. Questa sera Gerry Scotti non ha accolto l’arrivo in studio di Samira Lui con i soliti complimenti su outfit e coreografia. Andando dritto al sodo, il conduttore ha rivolto alla collega una domanda del tutto inaspettata: “Ti sono arrivati i miei regalini?”. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela la passione segreta di Samira Lui: “Sei come una bambina”

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La ruota della fortuna, Gerry Scotti spiazza Samira: glielo dà in studio, davanti a tutti (VIDEO)

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