Nel secondo set di Wimbledon, Sinner ha risposto a Djokovic nel tie-break, cambiando strategia. Durante gli ultimi allenamenti, si era concentrato sulla risposta, ritenendo che fosse decisiva. La sua vittoria è arrivata dopo aver migliorato la qualità delle risposte e dei primi colpi durante i turni di battuta dell’avversario.

Negli ultimi allenamenti la stava allenando più di qualsiasi altro colpo. Aveva la sensazione che la risposta sarebbe stata decisiva e ha avuto ragione: Jannik Sinner ha vinto il suo Wimbledon quando ha cambiato modo di rispondere e quando ha alzato la qualità del primo colpo nei turni di battuta dell’avversario. Il punto di svolta della finale è nel tie – break del secondo set: Zverev è stato perfetto fino a quel momento alla battuta ( 85% di prime in campo ), non ha dato alcuna chance all’altoatesino. All’orizzonte c’è quel tie-break del primo perso senza aver mai inciso in risposta. Qui Sinner svolta: nel primo punto – su servizio di Zverev – avanza e con coraggio risponde con grande profondità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La risposta alla Djokovic nel tie-break del secondo set: così Sinner ha svoltato la sua finale a Wimbledon

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Novak Djokovic's Injury Scare Almost Cost Him a Wimbledon QF 2026!

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