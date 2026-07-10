Nel secondo set, il punteggio è 5-4 in favore di Djokovic, che affronta Sinner in una semifinale di Wimbledon. È la dodicesima sfida tra i due giocatori, la terza sull’erba del torneo. L’anno scorso, si sono incontrati in semifinale e l’italiano ha vinto, poi conquistando il titolo dello Slam.

Non è una gara come le altre: Jannik Sinner e Novak Djokovic di fronte per la 12esima volta, la terza sull’erba di Wimbledon dove l’anno scorso, sempre in semifinale, si sono affrontati e a vincere è stato l’italiano che poi ha trionfato in finale (per la prima volta) vincendo il torneo dello Slam. Il numero uno del mondo ha ritrovato la forma fisica così come il serbo: chi vincerà affronterà Alexander Zverev che ha sconfitto in tre set la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Fery, raggiungendo la finale a Londra per la prima volta. La gara in diretta: 2° set. 9° game: il serbo gioca un ottimo game al servizio, 40-0. Poi uno splendido pallonetto di Sinner vale il 40-15 ma Djokovic chiude il game, 5-4. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Wimbledon, Sinner-Djokovic vale la finale | Secondo set, 5-4

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