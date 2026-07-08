LIVE Cobolli-Fery 4-6 6-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurro cerca la svolta nel tie-break del secondo set
Nel secondo set del match di Wimbledon 2026, Cobolli ha vinto il primo punto nel tie-break, portandosi sul 4-2, mentre Fery non riesce a recuperare e commette un errore che potrebbe pesare sul risultato. Il punteggio attuale vede Cobolli avanti 4-6, 6-6, con il tie-break in corso. L’azzurro cerca di approfittare della situazione per conquistare il set e avanzare nel torneo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Prima vincente di Cobolli. 1-4 Non resta in campo il recupero di Fery, quell’errore sulla risposta precedente può essere pesantissimo. 1-3 In mezzo alla rete la risposta di dritto diagonale di Cobolli. Altro errore banale in un momento importante. Seconda palla da sfruttare. 1-2 Prima palla vincente per restare nella scia del padrone di casa, che adesso ha due servizi e un mini break di vantaggio. 0-2 Attacco di dritto in contropiede di Fery, esce la difesa di Cobolli. Seconda palla. 0-1 L’inglese parte con il quinto ace del suo match. Due servizi per il romano. 6-6 In corridoio la risposta di Fery, si va al tie-break nel secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it
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