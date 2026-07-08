LIVE Cobolli-Fery 4-6 6-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurro cerca la svolta nel tie-break del secondo set

Notizia in breve

Nel secondo set del match di Wimbledon 2026, Cobolli ha vinto il primo punto nel tie-break, portandosi sul 4-2, mentre Fery non riesce a recuperare e commette un errore che potrebbe pesare sul risultato. Il punteggio attuale vede Cobolli avanti 4-6, 6-6, con il tie-break in corso. L’azzurro cerca di approfittare della situazione per conquistare il set e avanzare nel torneo.