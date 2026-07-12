Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. In un massiccio volume Maurizio Viroli torna su una figura tra le più ricorrenti delle sue ricerche, erigendo un monumento a Machiavelli repubblicano (Laterza «Storia e Società», trad. di Stefano U. Baldassarri, pp. XVI-502, € 38,00) in venti capitoli che, in due parti, ne esplorano ogni aspetto: la prima di taglio biografico, la seconda tesa a disegnare gli elementi teorici portanti di un patriottismo mai attenuato: «L’amor patrio era in lui – scrive a conclusione in una epigrafica sintesi sepolcrale – la passione più profonda di tutte. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - La religione civile di Machiavelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Philosophers on Religion: A Timeless Debate

Notizie e thread social correlati

La svolta pop di Mattarella. De Luna: "Crea una religione civile"Il presidente della Repubblica ha adottato un tono più accessibile e popolare, secondo il commento di Giovanni De Luna.

Al Forum Machiavelli prende forma la nuova equazione della difesaAl Forum Machiavelli Difesa di Roma, si è discusso di come la difesa stia cambiando, con nuovi strumenti e linguaggi.

La libertà di religione diritto umano inalienabileSi è concluso nei giorni scorsi, ad Oslo, l’incontro internazionale su libertà di religione o di credo, cui ho partecipato con la collega Marina Berlinghieri. L’incontro, promosso dalla Commissione ... avvenire.it

La religione a stelle e strisceIn God we trust (In Dio confidiamo) ha finito per marchiare anche le banconote. Ma oltre al materialismo spicciolo, perché negli Stati Uniti d’America ogni presidente, soprattutto nel discorso ... avvenire.it