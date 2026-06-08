Al Forum Machiavelli Difesa di Roma, si è discusso di come la difesa stia cambiando, con nuovi strumenti e linguaggi. La quinta edizione ha evidenziato un mutamento nelle strategie e nelle tecnologie adottate. Sono stati presentati aggiornamenti su sistemi e approcci, senza approfondimenti su temi specifici. La discussione si è concentrata sulle trasformazioni in atto, senza entrare nel dettaglio di singoli interventi o attori coinvolti.

La quinta edizione del Forum Machiavelli Difesa, a Roma, ha restituito il quadro di una difesa chiamata a cambiare tempi, strumenti e linguaggio. Il tema scelto per il 2026, “Qualità e quantità: affrontare e vincere le sfide di massa e innovazione”, ha attraversato il confronto tra governo, Forze armate e industria, sullo sfondo di conflitti ibridi, droni, aerospazio, cybersicurezza e nuove forme di pressione sotto soglia. Sicurezza e sistema Paese. Il punto di partenza è la natura delle minacce. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, le ha descritte come “sempre più pervasive, sempre più difficili da individuare, sempre più capaci di produrre effetti concreti sulla sicurezza dei cittadini e sulla tenuta delle nostre democrazie”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Al Forum Machiavelli prende forma la nuova equazione della difesa

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