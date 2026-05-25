Il presidente della Repubblica ha adottato un tono più accessibile e popolare, secondo il commento di Giovanni De Luna. Lo storico spiega che, da Pertini in poi, il ruolo del Quirinale si è evoluto, assumendo funzioni di supplenza del sistema politico che prima non erano presenti. Questa trasformazione si riflette anche nel modo di comunicare del capo dello Stato, che ora si rivolge con un linguaggio più diretto e vicino ai cittadini.

di Veronica Passeri ROMA Giovanni De Luna, storico, perché secondo lei il ruolo del Quirinale è così cambiato nei decenni? "Da Pertini in poi sulla presidenza della Repubblica si sono scaricate delle motivazioni di supplenza del sistema politico che prima non c’erano. Prima c’erano queste figure notarili alla Saragat, alla Leone, poi, invece, quando, negli anni Ottanta comincia a scricchiolare il sistema politico della prima Repubblica, allora viene fuori Pertini, con il Tricolore, tutta una serie di elementi che devono supplire alla mancanza del rapporto tra Palazzo e società civile. Da quel momento in poi, sia Cossiga che Scalfaro, ognuno a suo modo, hanno interpretato questo nuovo ruolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La svolta pop di Mattarella. De Luna: "Crea una religione civile"

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