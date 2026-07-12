La regina consorte ha recentemente mostrato una predilezione per una borsa di marca Lady Dior. È stata avvistata con questa borsa in diverse occasioni, tra cui un evento a Belfast, la manifestazione a Royal Ascot e a Wimbledon. La scelta di questo accessorio si è fatta notare, con alcuni osservatori che hanno sottolineato l’uso ripetuto negli ultimi mesi. La borsa sembra essere diventata un elemento ricorrente nel suo guardaroba.

Quella di Camilla per la Lady Dior sembra essere un’ossessione piuttosto recente. Negli ultimi mesi l’abbiamo vista con la borsa a Belfast, poi ancora a Royal Ascot - in più versioni, quest’anno come nelle edizioni precedenti - e a Wimbledon. La Lady Dior l’ha accompagnata anche in diverse occasioni ufficiali, da Cardiff fino agli appuntamenti della visita di Stato nigeriana nel Regno Unito. Insomma, sembra piacerle parecchio. Almeno a prima vista. Perché, ripassando la storia di questo modello, qualche dubbio viene quasi inevitabilmente. La questione comincia nel 1995, quando Bernadette Chirac, allora première dame francese, regalò a Diana una borsa Dior durante una visita ufficiale a Parigi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La regina Camilla sembra avere una nuova borsa preferita. E porta il nome di Lady Diana. Ma allora lo fa apposta?!

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La regina Camilla è spietata, nuove rivelazioni in un libro - Vita in diretta 19/05/2026

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