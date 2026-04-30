Durante un evento alla New York Public Library, un’attrice famosa per la serie televisiva ha incontrato la regina Camilla. L’attrice ha scelto un abbigliamento rétro ispirato allo stile di Lady Diana, con un look raffinato. La regina Camilla ha pronunciato un discorso in cui ha condiviso il suo rapporto con i libri, dichiarando che fin dalla giovane età ha sempre considerato i libri come compagni affidabili nei momenti difficili e felici.

«F in da piccola ho sempre saputo che i libri sono i migliori amici che puoi avere nei momenti belli e in quelli brutti», così la regina Camilla nel suo discorso alla New York Public Library. Una tappa USA obbligata per la sovrana britannica. Circa cento ospiti tra scrittori, editori e creativi hanno partecipato all’evento celebrando il potere universale delle storie e dei libri. A catturare l’attenzione, al fianco della sovrana, è stata Sarah Jessica Parker. L’attrice di Sex and the City ha optato per un look romantico e volutamente nostalgico. La New York Public Library non è un luogo qualunque, almeno non per Carrie Bradshaw. I fan di Sex and the City lo ricordano bene: è proprio qui che Carrie e Big scelgono di celebrare il loro matrimonio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alla "New York Public Library", l’attrice di "Sex and the City" incontra la regina Camilla e omaggia lo stile romantico di Lady Diana con un look rétro e raffinato

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E oggi ultimo giorno a New York ....Improvvisamente è arrivata l'estate e non poteva mancare un bel giro al Central Park ancora una passeggiata tra la Fifth Avenue e Bryant Park, la visita della Public Library, un saluto alla Grand Central Station e via verso - facebook.com facebook