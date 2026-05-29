Così Kate ridisegna la monarchia Lei come Lady Diana? Sì ma ha anche imparato una lezione | Gilda Faleri racconta la futura regina

Notizia in breve

Lo scorso 13 maggio a Reggio Emilia, una royal watcher italiana ha scattato un selfie con Kate Middleton, futura regina. La presenza della duchessa ha attirato l’attenzione, con alcuni che hanno paragonato il suo stile a quello di Lady Diana. La regina in attesa ha mostrato di aver appreso alcune lezioni dal passato, secondo quanto riferito. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, e l’incontro si è svolto in modo riservato.