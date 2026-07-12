Oltre il 70% della capacità mondiale di fermentazione di base è già concentrato in Cina. Pechino investirebbe inoltre tra i 2 e i 3 miliardi di euro l’anno nella ricerca biotecnologica, mentre l’Europa può ancora contare su un settore delle biosolutions da circa 60 miliardi, in crescita del 5% annuo. Sono le dimensioni della nuova competizione industriale ricostruita dall’European Council on Foreign Relations nel rapporto The future is fermented. La prossima competizione industriale potrebbe dunque giocarsi dentro grandi serbatoi di fermentazione. Il terreno della sfida è quello del biomanufacturing, che prevede l’utilizzo di cellule, enzimi e microrganismi per produrre alimenti, carburanti, fertilizzanti, sostanze chimiche e materiali oggi ancora legati, in larga parte, alle risorse fossili. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La prossima rivoluzione industriale fermenta. Cosa dice il rapporto Ecfr

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How Alternative Meat Could Replace Industrial Animal Agriculture with Bruce Friedrich

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