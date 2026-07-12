La prossima rivoluzione industriale fermenta Cosa dice il rapporto Ecfr
Oltre il 70% della capacità mondiale di fermentazione di base si trova in Cina, che investe tra i 2 e i 3 miliardi di euro all’anno nella ricerca biotecnologica. Nel frattempo, l’Europa mantiene un settore delle biosolutions valutato circa 60 miliardi di euro, con una crescita annuale del 5%. La fermentazione industriale si concentra principalmente in Asia, mentre il vecchio continente rimane attivo nel settore delle soluzioni biologiche.
Oltre il 70% della capacità mondiale di fermentazione di base è già concentrato in Cina. Pechino investirebbe inoltre tra i 2 e i 3 miliardi di euro l’anno nella ricerca biotecnologica, mentre l’Europa può ancora contare su un settore delle biosolutions da circa 60 miliardi, in crescita del 5% annuo. Sono le dimensioni della nuova competizione industriale ricostruita dall’European Council on Foreign Relations nel rapporto The future is fermented. La prossima competizione industriale potrebbe dunque giocarsi dentro grandi serbatoi di fermentazione. Il terreno della sfida è quello del biomanufacturing, che prevede l’utilizzo di cellule, enzimi e microrganismi per produrre alimenti, carburanti, fertilizzanti, sostanze chimiche e materiali oggi ancora legati, in larga parte, alle risorse fossili. 🔗 Leggi su Formiche.net
How Alternative Meat Could Replace Industrial Animal Agriculture with Bruce Friedrich
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