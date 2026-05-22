Mentre molte nazioni stanno portando avanti l’adozione del 5G, i ricercatori internazionali stanno già lavorando allo sviluppo del 6G. Le aziende tecnologiche stanno investendo risorse per testare nuove tecnologie e standard che potrebbero diventare parte delle reti di domani. Le prime sperimentazioni sono in corso, e alcuni progetti prevedono l’impiego di frequenze molto alte, come le onde millimetriche, per garantire velocità e capacità superiori. La roadmap verso il 6G include anche l’integrazione di intelligenza artificiale e sensori avanzati.

Mentre il mondo sta completando la transizione verso il 5G, nei centri di ricerca e sviluppo globali si stanno già gettando le fondamenta di quella che sarà la prossima, vera rivoluzione infrastrutturale: la tecnologia 6G. Non dobbiamo commettere l’errore di pensare al 6G come a un semplice “5G più veloce”. Ogni salto generazionale nelle reti mobili ridefinisce il nostro rapporto con la realtà, e il sesto livello di connettività promette di fondere definitivamente il mondo fisico, quello digitale e quello biologico. Se il 4G ha reso possibile l’economia delle app e dello streaming video in mobilità, e il 5G sta connettendo l’Internet delle Cose (IoT) e le fabbriche intelligenti, il 6G trasformerà l’intero pianeta in una gigantesca piattaforma neurale interconnessa. 🔗 Leggi su Multisapere.com

© Multisapere.com - Il futuro della connettività 6G: Cosa aspettarci dalla prossima rivoluzione delle reti mobili.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Full MovieBrilliant! Cinderella resolves the crisis and the CEO promotes her!

Sullo stesso argomento

Kostic via dalla Juve al termine della stagione? Allenatore e dirigenza hanno già deciso: cosa dobbiamo aspettarcidi Luca FiorettiKostic via dalla Juve, la dirigenza prepara l’addio definitivo dell’esterno serbo che lascerà il club alla fine della stagione per...

Cosa aspettarci dalla BosniaQuando Dimarco e Vicario sono stati colti a esultare per il rigore con cui la Bosnia ha estromesso il Galles dalla corsa alle qualificazioni abbiamo...

Riassunto: Lidl e 1GLOBAL: creare insieme il futuro della connettività mobileLa collaborazione esclusiva amplierà l'offerta di Lidl Connect Ridefinire la libertà mobile: massimizzare la flessibilità delle persone attraverso piani tariffari di telefonia mobile semplici, ... 01net.it

Lidl e 1GLOBAL: creare insieme il futuro della connettività mobileSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it