Detenuta resta incinta in carcere a Perugia il rapporto durante un colloquio |  Può lasciare la struttura Cosa dice la legge

Durante un colloquio autorizzato nel carcere di Perugia-Capanne, una detenuta è rimasta incinta dopo un rapporto sessuale con il compagno, anch’egli detenuto. La direzione ha comunicato che può lasciare la struttura. La legge prevede che i detenuti possano ricevere visite e colloqui, ma non specifica procedure in caso di gravidanza. La detenuta è ora in attesa di sviluppi.

Una detenuta del carcere di Perugia-Capanne è rimasta incinta dopo un rapporto sessuale avuto con il compagno, anch’egli detenuto, durante un colloquio autorizzato. In virtù delle disposizioni previste dalla legge, la donna ha ottenuto il differimento della pena ed è stata quindi scarcerata. La vicenda è stata riportata dal Corriere dell’Umbria e risulta confermata anche da verifiche effettuate dall’ Ansa. L’incontro è avvenuto alcuni mesi fa fra la donna e il compagno, anche lui detenuto nello stesso istituto di pena. I due avevano ottenuto il via libera per un colloquio interno al carcere, in una normale sala colloqui, non essendo stata istituita una stanza dell’affettività a Capanne. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sesso in carcere tra detenuti a Perugia: lei resta incinta e torna in libertà

Notizie e thread social correlati

Detenuta resta incinta in carcere dopo un colloquio con il compagno: ottiene il differimento della penaUna detenuta, rimasta incinta dopo un rapporto con il compagno durante un colloquio in carcere, ha ottenuto il differimento della pena.

Detenuta trovata morta in carcere a PerugiaUna giovane donna detenuta è stata trovata senza vita nella sua cella nel carcere di Perugia durante la notte.

Temi più discussi: L’imprenditore rimane senza pistola, il Tar annulla il provvedimento del prefetto: Troppi rischi al lavoro; Usa, donna ghanese incinta detenuta con il figlio in aeroporto. La denuncia: condizioni disumane; Sesso in carcere tra detenuti a Perugia: lei resta incinta e torna in libertà.

Detenuta resta incinta in carcere a Perugia e può lasciare la struttura. La donna aveva incontrato il compagno ma non in una stanza dell'affettività x.com

Detenuta resta incinta in carcere dopo un colloquio con il compagno: ottiene il differimento della penaIl caso è avvenuto nel carcere di Perugia-Capanne. La Procura è stata informata e sono in corso accertamenti. Il garante dei detenuti dell'Umbria: Si aprono scenari nuovi. gazzettadelsud.it

Detenuta resta incinta in carcere a Perugia e può lasciare la strutturaUna detenuta rimane incinta dopo un rapporto sessuale durante un colloquio con il compagno, e, come previsto dalla legge, ha ottenuto di differire la pena da scontare, uscendo quindi dal carcere. (ANS ... ansa.it