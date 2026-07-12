Curro ha accusato Don Lorenzo di essere coinvolto nella scomparsa di Angela, che ancora non è stata trovata. Nel frattempo, il Barone de Valladares ha rifiutato le scuse di Catalina e Martina.

Angela resta introvabile e Curro punta il dito contro Don Lorenzo, convinto che sia coinvolto nella sua scomparsa. Intanto il Barone de Valladares respinge le scuse di Catalina e Martina. La tensione cresce nelle anticipazioni de La Promessa di lunedì 13 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4. Le ricerche di Angela proseguono senza alcun risultato e a Palazzo Luján l'angoscia aumenta di ora in ora. Curro è sempre più convinto che dietro la misteriosa scomparsa della ragazza ci sia Don Lorenzo, che continua però a respingere ogni accusa. Intanto Catalina e Martina scoprono che le scuse rivolte al Barone de Valladares non sono servite a fermare il blocco economico contro il Marchesato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 13 luglio: Curro accusa Lorenzo per la sparizione di Angela

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La Promessa - Anticipazioni 30 Giu e 1 Lug 2026 - FUENTES ACCUSA LORENZO DI CORRUZIONE

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