La Promessa anticipazioni 13 luglio | Curro accusa Lorenzo per la sparizione di Angela

Da movieplayer.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Curro ha accusato Don Lorenzo di essere coinvolto nella scomparsa di Angela, che ancora non è stata trovata. Nel frattempo, il Barone de Valladares ha rifiutato le scuse di Catalina e Martina.

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Angela resta introvabile e Curro punta il dito contro Don Lorenzo, convinto che sia coinvolto nella sua scomparsa. Intanto il Barone de Valladares respinge le scuse di Catalina e Martina. La tensione cresce nelle anticipazioni de La Promessa di lunedì 13 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4. Le ricerche di Angela proseguono senza alcun risultato e a Palazzo Luján l'angoscia aumenta di ora in ora. Curro è sempre più convinto che dietro la misteriosa scomparsa della ragazza ci sia Don Lorenzo, che continua però a respingere ogni accusa. Intanto Catalina e Martina scoprono che le scuse rivolte al Barone de Valladares non sono servite a fermare il blocco economico contro il Marchesato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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