Nelle anticipazioni della puntata de La Promessa in programma il 13 maggio, si vede Lorenzo affrontare duramente Curro davanti ad Angela. Durante lo scontro, Lorenzo utilizza parole provocatorie e lo mette in cattiva luce, approfittando di un momento di tensione tra i personaggi. La scena si svolge in un contesto in cui l’attenzione si concentra sulle dinamiche tra i protagonisti e le loro reazioni.

Nelle anticipazioni de La Promessa del 13 maggio, Lorenzo attacca duramente Curro davanti ad Angela, approfittando della situazione per umiliarlo e colpirlo sul piano emotivo con una provocazione diretta. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Scontro di fuoco tra Lorenzo e Curro quando il Capitano scopre i sentimenti del suo figliastro per Angela.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 13 maggio: Lorenzo umilia Curro davanti ad Angela

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

La Promessa anticipazioni 4 maggio: Curro prega Angela di cedere e partire per la SvizzeraVedendo le condizioni di Angela peggiorare, Curro la supplica di accettare l'esilio in Svizzera per salvarsi la vita.

Leggi anche: La Promessa anticipazioni 8 maggio: Angela diventa segretaria di Lorenzo

Argomenti più discussi: La Promessa, cosa succede nella puntata del 13 maggio: anticipazioni; La Promessa soap su Rete 4, anticipazioni delle puntate; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 10 al 16 maggio; La Promessa: anticipazioni dall'11 al 16 maggio! Don Lorenzo interessato ad Angela?.

Casa Yronwood, I Blackfyre e la Compagnia Dorata (Spoiler Estesi) - reddit.com reddit

La Promessa anticipazioni 13 maggio: Lorenzo umilia Curro davanti ad AngelaNelle anticipazioni de La Promessa del 13 maggio, Lorenzo attacca duramente Curro davanti ad Angela, approfittando della situazione per umiliarlo e colpirlo sul piano emotivo con una provocazione dire ... movieplayer.it