La Promessa anticipazioni 13 maggio | Lorenzo umilia Curro davanti ad Angela
Nelle anticipazioni della puntata de La Promessa in programma il 13 maggio, si vede Lorenzo affrontare duramente Curro davanti ad Angela. Durante lo scontro, Lorenzo utilizza parole provocatorie e lo mette in cattiva luce, approfittando di un momento di tensione tra i personaggi. La scena si svolge in un contesto in cui l’attenzione si concentra sulle dinamiche tra i protagonisti e le loro reazioni.
Nelle anticipazioni de La Promessa del 13 maggio, Lorenzo attacca duramente Curro davanti ad Angela, approfittando della situazione per umiliarlo e colpirlo sul piano emotivo con una provocazione diretta. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Scontro di fuoco tra Lorenzo e Curro quando il Capitano scopre i sentimenti del suo figliastro per Angela.🔗 Leggi su Movieplayer.it
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