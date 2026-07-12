La processione diventa digitale gli smartphone al posto dei lumini

Da tgcom24.mediaset.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bosco, nel Cilento, si svolge una processione innovativa con uno schermo digitale portato a spalla al posto delle tradizionali lanterne. La manifestazione attraversa le vie del borgo, sostituendo i lumini con un grande display elettronico. L’evento combina tradizione religiosa e tecnologia, con i partecipanti che camminano portando il dispositivo durante il percorso. La processione si svolge in modo nuovo, con un’installazione digitale come protagonista centrale.

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Un'inedita processione a Bosco, nel Cilento, che percorre le vie di un borgo portando a spalla un grande schermo digitale. Durante il percorso, le persone hanno partecipato accompagnando l'azione con i propri smartphone, connessi all'opera tramite un qr code: ogni dispositivo ha trasmesso una litania digitale che si è propagata in tutte le strade sonorizzando la processione e al contempo illuminandone il percorso e i volti fino alla tappa conclusiva, quando l'opera è stata deposta nella Cappella del Carmine di Bosco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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