La processione diventa digitale con gli smartphone al posto dei lumini | ecco il progetto Machina Sacra tra fede e intelligenza artificiale

Da ilfattoquotidiano.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una processione tradizionale si è trasformata in un evento digitale, con i partecipanti che hanno sostituito i lumini con smartphone. Al centro della manifestazione, un grande schermo portatile è stato tenuto a spalla tra la folla, trasmettendo contenuti legati alla fede e all’intelligenza artificiale. La manifestazione ha attraversato le vie del borgo, coinvolgendo i presenti in un’esperienza che unisce spiritualità e tecnologia.

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Una processione inedita ha attraversato le vie del borgo, con un grande schermo digitale portato a spalla tra la gente. I partecipanti hanno accompagnato il corteo con i propri smartphone, collegati all’opera tramite un QR code: ogni dispositivo ha diffuso una litania digitale che si è propagata lungo le strade, sonorizzando la processione e illuminando al tempo stesso il percorso e i volti dei presenti. Il cammino si è concluso nella Cappella del Carmine di Bosco, dove l’opera è stata solennemente deposta e rimarrà per tutta la durata di MicroCosmi. Il format, ideato da Vittorio Cosma e da lui diretto e curato insieme ad Annarita Masullo di The Goodness Factory, è in programma fino a domenica 12 luglio nei comuni di San Giovanni a Piro, Bosco e Scario, nel cuore del Cilento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la processione diventa digitale con gli smartphone al posto dei lumini ecco il progetto machina sacra tra fede e intelligenza artificiale
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