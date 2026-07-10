Una processione tradizionale nel borgo è stata sostituita da una versione digitale, con un grande schermo portato a spalla lungo il percorso. La manifestazione si svolge come di consueto, ma al posto delle luci tradizionali, i partecipanti utilizzano uno schermo digitale, che mostra immagini e contenuti durante il tragitto. La modifica è stata annunciata come un’alternativa alla forma classica di processione, senza specificare ulteriori dettagli sul funzionamento o sulla durata.

Tempo di lettura: 2 minuti Un’inedita processione che percorre le vie di un borgo portando a spalla un grande schermo digitale. Durante il percorso, le persone hanno partecipato accompagnando l’azione con i propri smartphone, connessi all’opera tramite un qr code: ogni dispositivo ha trasmesso una litania digitale che si è propagata in tutte le strade sonorizzando la processione e al contempo illuminandone il percorso e i volti fino alla tappa conclusiva, quando l’opera è stata deposta nella Cappella del Carmine di Bosco. Qui resterà per tutta la durata di MicroCosmi, il format ideato da Vittorio Cosma e da lui diretto e curato insieme ad Annarita Masullo (The Goodness Factory), in programma fino a domenica 12 luglio a San Giovanni a Piro, Bosco e Scario, nel Cilento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La processione diventa digitale, smartphone al posto dei lumini

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