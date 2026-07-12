Tara Dragas ha conquistato il suo primo podio in Coppa del Mondo, un risultato che segna un traguardo importante nella sua carriera. La sciatrice ha commentato di essere felice, anche se ammette di aver commesso degli errori durante la gara. La sua prestazione ha portato a una posizione che non aveva mai raggiunto prima, rappresentando un passo fondamentale nel suo percorso sportivo.

Nella carriera di uno sportivo esistono momenti che scandiscono il percorso in maniera indelebile e certamente il primo podio in Coppa del Mondo è una data che difficilmente potrà essere dimenticata. Nella quarta tappa di Coppa del Mondo, competizione che si svolge all’Unipol Forum di Milano, l’azzurra Tara Dragas conquista un prestigioso terzo posto nel concorso generale individuale. Tara Dragas chiude la sua prova in terza posizione con il punteggio di 112.700. L’azzurra cede il passo solamente alla compagna di squadra Sofia Raffaeli, secondo con 113.050, e alla fuoriclasse tedesca Darja Varfolomeev, trionfatrice indiscussa della gara con 119. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La prima volta di Tara Dragas: “Finalmente il primo podio. E non sono stata perfetta…”

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