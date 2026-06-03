Tara Dragas non è stata ammessa all’esame di maturità, nonostante rappresenti l’Italia agli Europei 2026 di ginnastica ritmica. La ginnasta ha dichiarato di essere insufficiente in alcune discipline sportive scolastiche. La competizione si è svolta nelle ultime settimane, con Dragas che ha ottenuto risultati di rilievo a livello europeo. La sua situazione scolastica ha suscitato attenzione, ma non ha influenzato la partecipazione alla manifestazione internazionale.

Tara Dragas si è distinta agli Europei 2026 di ginnastica ritmica, andati in scena la scorsa settimana sulla pedana di Varna (Bulgaria): settimo posto nel concorso generale individuale (l’unico format di gara previsto anche alle Olimpiadi) e quarta piazza nella finale di specialità con la palla, non così lontana da una medaglia di caratura internazionale per un grande talento nel movimento tricolore. Rientrata a casa, però, la 19enne friulana ha ricevuto una spiacevole sorpresa sul fronte scolastico: non è stata ammessa all’Esame di Maturità e dunque non potrà conseguire il diploma nelle prossime settimane. A raccontarlo è stata la stessa... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tara Dragas si sfoga: “Non ammessa alla maturità. Rappresento l’Italia agli Europei, ma a scuola sono insufficiente in discipline sportive”

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