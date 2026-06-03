Tara Dragas si sfoga | Non ammessa alla maturità Rappresento l’Italia agli Europei ma a scuola sono insufficiente in discipline sportive

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tara Dragas non è stata ammessa all’esame di maturità, nonostante rappresenti l’Italia agli Europei 2026 di ginnastica ritmica. La ginnasta ha dichiarato di essere insufficiente in alcune discipline sportive scolastiche. La competizione si è svolta nelle ultime settimane, con Dragas che ha ottenuto risultati di rilievo a livello europeo. La sua situazione scolastica ha suscitato attenzione, ma non ha influenzato la partecipazione alla manifestazione internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tara Dragas si è distinta agli Europei 2026 di ginnastica ritmica, andati in scena la scorsa settimana sulla pedana di Varna (Bulgaria): settimo posto nel concorso generale individuale (l’unico format di gara previsto anche alle Olimpiadi) e quarta piazza nella finale di specialità con la palla, non così lontana da una medaglia di caratura internazionale per un grande talento nel movimento tricolore. Rientrata a casa, però, la 19enne friulana ha ricevuto una spiacevole sorpresa sul fronte scolastico: non è stata ammessa all’Esame di Maturità e dunque non potrà conseguire il diploma nelle prossime settimane. A raccontarlo è stata la stessa... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

tara dragas si sfoga non ammessa alla maturit224 rappresento l8217italia agli europei ma a scuola sono insufficiente in discipline sportive
© Oasport.it - Tara Dragas si sfoga: “Non ammessa alla maturità. Rappresento l’Italia agli Europei, ma a scuola sono insufficiente in discipline sportive”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Europei di ritmica, Tara Dragas tra Varna e maturità: “Ora penso alla gara, poi agli esami”Una ginnasta italiana parteciperà agli Europei di ritmica a Varna, competizione in cui sarà accompagnata da un'altra atleta.

Sofia Raffaeli e Tara Dragas conquistano due finali agli Europei di ginnastica ritmica, Nikolova al comandoA Varna, in Bulgaria, le ginnaste Sofia Raffaeli e Tara Dragas hanno raggiunto due finali nelle competizioni senior degli Europei di ginnastica...

tara dragas tara dragas si sfogaTara Dragas si sfoga: Non ammessa alla maturità. Rappresento l’Italia agli Europei, ma a scuola sono insufficiente in discipline sportiveTara Dragas si è distinta agli Europei 2026 di ginnastica ritmica, andati in scena la scorsa settimana sulla pedana di Varna (Bulgaria): settimo posto nel ... oasport.it

tara dragas tara dragas si sfogaSofia Raffaeli e Tara Dragas conquistano due finali agli Europei di ginnastica ritmica, Nikolova al comandoA Varna (Bulgaria) è scoccata l'ora delle seniores nell'ambito degli Europei 2026 di ginnastica ritmica, impegnate nella prima parte delle qualificazioni ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web