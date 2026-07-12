Nella piazza di Lacchiarella si è svolta la prima manifestazione contro la costruzione di un nuovo data center in Lombardia. Un rappresentante dei manifestanti ha definito l’installazione come una “colonizzazione” e ha riferito che l’impianto consumerà energia equivalente a quella di 500mila famiglie. La protesta ha visto la partecipazione di cittadini di un comune di circa 9.000 abitanti situato tra Milano e Pavia.

“Siamo di fronte a una colonizzazione. Questo nuovo data center consumerà l’equivalente energetico di 500mila famiglie”. Enrico Duranti è il primo ad arrivare nella piazza di Lacchiarella, comune di 9mila abitanti tra Milano e Pavia. Qualche mese fa ha fondato insieme ad altri cittadini il comitato Ciarlasco contro la nascita di un nuovo data center. “Sarà il campus più grosso d’Italia, un investimento da oltre tre miliardi e mezzo di euro che occuperà una superficie di 230mila metri quadri” racconta al Fattoquotidiano.it mentre la piazza inizia a riempirsi. È la prima manifestazione contro i data center in Lombardia. Non ci sono solo i cittadini di Lacchiarella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La prima manifestazione contro i data center in Lombardia: “È una colonizzazione, una sola centrale consuma come 500mila famiglie”

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