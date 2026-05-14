Dall’AI al cloud tutti vogliono costruire data center in Lombardia Ma è scontro sulla nuova legge regionale | Così si consuma altro suolo

In Lombardia cresce l’interesse per la costruzione di nuovi data center, con molte aziende che investono in questa direzione. La regione sta affrontando un dibattito riguardo a una nuova legge regionale che regolamenta le autorizzazioni per queste strutture. La questione riguarda principalmente l’uso del suolo, con alcune voci che criticano l’impatto ambientale e la perdita di terreni agricoli. Nel frattempo, l’aumento del traffico dati e delle esigenze digitali accelera le richieste di nuove installazioni.

Ogni ricerca online, ogni video in streaming, ogni pagamento digitale, ogni prompt inviato a un chatbot di intelligenza artificiale finisce prima o poi nello stesso luogo: un data center. Per anni, questi capannoni invisibili della nostra vita digitale sono rimasti sullo sfondo. Oggi, complice l’espansione dei servizi di cloud e dell’ AI, la loro costruzione ha dato vita a un mercato enorme e in costante crescita. I principali colossi del settore, da Microsoft ad Aws, hanno messo gli occhi sull’Italia. E c’è una regione che da sola raccoglie buona parte degli investimenti, la Lombardia, dove da giorni si discute di una nuova legge regionale volta proprio a regolare la costruzione dei data center. 🔗 Leggi su Open.online

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