Un'azienda ha annunciato che fornirà aiuti finanziari ai parenti di un uomo di 43 anni morto annegato in un canale d’irrigazione. La comunicazione è stata fatta dall’amministratore delegato di una società che si occupa di energia rinnovabile e produzione di pomodori sostenibili. La decisione è stata presa per sostenere la famiglia del deceduto.

Un supporto economico alla famiglia del 43enne annegato nel canale d’irrigazione. A dirlo è stato Florian Gostner (foto), amministratore delegato di Fri-El Green House, azienda leader nella produzione di energia rinnovabile e pomodoro sostenibile. A proposito della triste vicenda accaduta ad Hattà Hulla: "Fri-El Green House partecipa al cordoglio – scrive Florian Gostner – per la tragica scomparsa del suo dipendente Hattà Hulla e si stringe attorno al dolore dei familiari. Hattà lavorava con noi da sei anni e viveva in uno dei nostri alloggi. Lo ricordiamo come una persona molto corretta e puntuale, perfettamente inserita nel contesto aziendale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La nostra azienda aiuterà economicamente i famigliari di Hattà"

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