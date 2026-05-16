Ulss 5 Visentin nuovo direttore amministrativo ‘Contributo alla crescita della nostra azienda’
Il 16 maggio 2026, presso l’Ulss 5 Polesana, è stato annunciato che Massimo Visentin ricoprirà il ruolo di direttore amministrativo. Visentin ha alle spalle un’esperienza consolidata nel settore sanitario regionale e nella gestione amministrativa. La sua nomina mira a rafforzare la struttura dell’ente e a sostenere le attività dell’azienda sanitaria. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione dell’Ulss, che ha ringraziato il precedente direttore per il lavoro svolto.
Rovigo, 16 maggio 2026 - Massimo Visentin è il nuovo direttore amministrativo dell’Ulss 5 Polesana. Vanta una lunga esperienza nel management sanitario e nella direzione amministrativa maturata all’interno del Servizio Sanitario Regionale del Veneto. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, in particolare nell’ambito della gestione delle risorse umane e dell’organizzazione amministrativa. Dal marzo 2021 al marzo 2026 è stato direttore amministrativo dell’Ulss 4 Veneto Orientale, incarico preceduto dalla direzione dell’Unità Operativa Complessa “Risorse Umane” della stessa Azienda sanitaria, ruolo ricoperto dal 2013. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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