Ulss 5 Visentin nuovo direttore amministrativo ‘Contributo alla crescita della nostra azienda’

Il 16 maggio 2026, presso l’Ulss 5 Polesana, è stato annunciato che Massimo Visentin ricoprirà il ruolo di direttore amministrativo. Visentin ha alle spalle un’esperienza consolidata nel settore sanitario regionale e nella gestione amministrativa. La sua nomina mira a rafforzare la struttura dell’ente e a sostenere le attività dell’azienda sanitaria. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione dell’Ulss, che ha ringraziato il precedente direttore per il lavoro svolto.

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Rovigo, 16 maggio 2026 - Massimo Visentin è il nuovo direttore amministrativo dell’Ulss 5 Polesana. Vanta una lunga esperienza nel management sanitario e nella direzione amministrativa maturata all’interno del Servizio Sanitario Regionale del Veneto. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, in particolare nell’ambito della gestione delle risorse umane e dell’organizzazione amministrativa. Dal marzo 2021 al marzo 2026 è stato direttore amministrativo dell’Ulss 4 Veneto Orientale, incarico preceduto dalla direzione dell’Unità Operativa Complessa “Risorse Umane” della stessa Azienda sanitaria, ruolo ricoperto dal 2013. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ulss 5, Visentin nuovo direttore amministrativo ‘Contributo alla crescita della nostra azienda’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Salvatore Torrisi è il nuovo direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera CannizzaroSi è insediato oggi, subentrando alla dottoressa Monica Castro, nominata nello stesso ruolo all’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico... Monica Castro è il nuovo direttore amministrativo dell'azienda Policlinico Rodolico-San MarcoNel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di responsabilità in ambito amministrativo, economico-finanziario e di programmazione strategica... Ulss 5, Visentin nuovo direttore amministrativo 'Contributo alla crescita della nostra azienda'Rovigo, 16 maggio 2026 - Massimo Visentin è il nuovo direttore amministrativo dell’Ulss 5 Polesana. Vanta una lunga esperienza nel management sanitario e nella direzione amministrativa maturata all’in ... msn.com Direttore amministrativo, passaggio di consegneL’Azienda Ulss 5 Polesana comunica la nomina del dottor Massimo Visentin quale nuovo Direttore Amministrativo. Classe 1971, il dottor Massimo Visentin vanta una lunga esperienza nel management sanitar ... polesine24.it