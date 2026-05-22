Circa 280 lavoratori dell’azienda sono scesi in piazza per chiedere un intervento immediato da parte delle autorità romane, mentre si cerca di trovare una soluzione per evitare il fallimento e i licenziamenti. La situazione si è fatta urgente, e i rappresentanti dei lavoratori chiedono un tavolo di confronto senza ulteriori indugi. L’azienda non ha manifestato disponibilità a collaborare, lasciando i dipendenti nella preoccupazione per il proprio futuro. La mobilitazione si è svolta in un clima di tensione e attesa.

La corsa contro il tempo per tentare di evitare il fallimento e il licenziamento dei 280 lavoratori ancora in forze alla Bcs, seppure lungo un percorso lastricato di ostacoli, è stata lanciata. Al via si sono iscritti i lavoratori, le organizzazioni sindacali e da ieri mattina, le forze politiche locali. Un primo traguardo da raggiungere, che si spera possa garantire nuove speranze ai lavoratori della Bsc, è quello del 2 giugno prossimo, data in cui scadono i sessanta giorni concessi dal Giudice del Tribunale di Milano ai commissari per espletare il concordato preventivo in continuità. Quella della Bcs (che ha tre unità produttive ad Abbiategrasso, Cusago e Suzzara) è una crisi che si perpetua ormai da più di un anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavoratori Bcs in piazza. Corsa contro il tempo: "Subito un tavolo a Roma. L’azienda non ci aiuterà"

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