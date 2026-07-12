Durante la finale di Wimbledon 2026, Alexander Zverev è caduto rovinosamente sul campo al momento cruciale del match contro Jannik Sinner. La partita si trovava sul punteggio di 3-3 nel terzo set, dopo che Zverev aveva vinto il primo, mentre Sinner aveva prevalso nel secondo al tie-break. Dopo la caduta, Sinner ha offerto la mano per aiutare l’avversario a rialzarsi.

Alexander Zverev è caduto rovinosamente a terra in un momento topico della finale di Wimbledon 2026 contro Jannik Sinner. Il tabellone recitava 3-3 nel terzo set, dopo che il tedesco aveva avuto la meglio nella prima frazione e il tennista italiano aveva prevalso nel secondo parziale, sempre al tie-break. Il teutonico era riuscito a meritarsi la prima palla break dell’incontro dopo un rovescio in rete dell’avversario, ma nello scambio che avrebbe potuto dare un volto diverso all’intero set è scivolato sui sacri prati londinesi. Il numero 1 del mondo ha osato una bella palla corta, che ha preso controtempo il numero 2 in pectore del ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - La nobiltà d’animo di Jannik Sinner: Zverev cade, l’azzurro gli tende la mano per rialzarsi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sinner e Zverev scherzano durante la cerimonia di premiazione!

Notizie e thread social correlati

Medvedev gli porge la mano, raccattapalle sceglie… Sinner: “Entro con Jannik”Durante gli Internazionali d'Italia 2026, la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta a causa della pioggia e si riprenderà...

Matteo Berrettini sul rapporto con Jannik Sinner: “Ha un animo speciale, lo devo ringraziare”Matteo Berrettini ha dichiarato di dover ringraziare Jannik Sinner, definendolo con un “animo speciale”.

La nobiltà d’animo di Jannik Sinner: Zverev cade, l’azzurro gli tende la mano per rialzarsiAlexander Zverev è caduto rovinosamente a terra in un momento topico della finale di Wimbledon 2026 contro Jannik Sinner. Il tabellone recitava 3-3 nel ... oasport.it

Sinner, Aquilani e i tifosi del Catanzaro, Marquinhos e Gabriel: la nobiltà dello sportParigi, 28 maggio 2026, secondo turno del Roland Garros. Jannik Sinner, stremato dal colpo di calore che l'ha assalito perde il match con Juan Manuel Cerundolo e si congratula con l'avversario che ... corrieredellosport.it