Medvedev gli porge la mano raccattapalle sceglie… Sinner | Entro con Jannik

Durante gli Internazionali d'Italia 2026, la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta a causa della pioggia e si riprenderà oggi, sabato 16 maggio. La partita, sospesa a metà del terzo set, sarà conclusa con Sinner che tornerà in campo e avrà a disposizione la scelta di raccattapalle. Medvedev ha rivolto la mano a Sinner, che ha deciso di entrare in campo per completare il match.

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