Medvedev gli porge la mano raccattapalle sceglie… Sinner | Entro con Jannik
Durante gli Internazionali d'Italia 2026, la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta a causa della pioggia e si riprenderà oggi, sabato 16 maggio. La partita, sospesa a metà del terzo set, sarà conclusa con Sinner che tornerà in campo e avrà a disposizione la scelta di raccattapalle. Medvedev ha rivolto la mano a Sinner, che ha deciso di entrare in campo per completare il match.
(Adnkronos) – La raccattapalle sceglie. Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro tornerà in campo contro Daniil Medvedev per completare la semifinale del Masters 1000 di Roma, sospesa per pioggia ieri sera a metà del terzo set. Proprio al momento dell'ingresso in campo sul Centrale è andata in scena . L'articolo Medvedev gli porge la mano, raccattapalle sceglie. Sinner: “Entro con Jannik” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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